„ Me teeme muusikat. Me teeme ja jääme seda tegema. Muusikaga on veider asi, sellest ei saa üle ega ümber ja see tahtmine jääb su sisse. Meil on igasugu plaane ja loomingut valmis päris palju,“ selgitab solist bändi eesmärki. Duo soovib end seejuures pidevalt ületada: „Vahet ei ole, kas video, laulu või sisemise sõnumiga.“

Noormehed tõdevad, et just loometöö tagab neile hea tunde. „Kui sa saad millegagi valmis, on see kõige parem tunne üldse!“ rõõmustab Rainer. Rõõmu tunneb ta isegi siis, kui teab, et keegi tema loomingut hiljem ei kuule. „See ongi kodus sahtlis, aga sul on endal ülihea tunne, et sul on see valmis.“

Kuidas Rainer Ild kokku sai ja oma stiili lõi? „Me rääkisime hästi palju, pidime Sveniga headeks sõpradeks saama, enne kui hakkasime bändi tegema,“ kostab Rainer. „Algust sai tehtud mitu aastat tagasi erinevate puntidega. Ühel hetkel ütles Rainer, et teeme bändi, ja ma olin nõus,“ lisab Sven. „Ta on väga leplik noorhärra. Kui karjud kõrvaltoast, et ou, Sven, mängi trumme, siis ta tuleb jälle,“ naerab solist.

Kõige tähtsam on laulja sõnul olla aus iseenda vastu. „Sa pead muusikat luues, tehes ja esitades teadma, kes sina ise oled. Kui me Sveniga loome, siis me räägime hästi palju, kes me oleme, mis see lugu on ning mida me ütleme.“

Eeskujusid on duol palju: täna üks ja homme võib olla juba teine. „Mulle meeldib väga Foo Fighters,“ kostab Sven. Rainer aga fännab USAst Texasest pärit Post Malone'i. Sellele vaatamata on duo looming üsna ettearvamatu. „Me ise ka ei tea, milline lugu peab tulema, milline saab kõlama ja millest räägib,“ ütlevad noored. „See on väga huvitav. Sa ei tea lugu luues tol momendil, mis sest saab.“

Rainer Ildilt on oodata uuel aastal albumit: „Võtame paberi ja pastaka, hakkame kirjutama ja joonistama kõigest. Ma arvan, et see on kõige lahedam asi, mida mina olen elu sees teinud. See tuleb üllatus.“

„Noortebändi“ žüriisse kuulusid Mart Normet, Kristel Aaslaid, Anu Saagim, Raimond Põldmaa, Merili Antsmaa, Tuuli Rand, Maarja Merivoo-Parro, Claus Kaiser Evald Andersen, Mihkel Kübar ja Tarmo Sikk.