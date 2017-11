Patareikomandör külastab üht oma patarei suurtükkidest. Kohale jõudes näeb ta, et suurtüki meeskond roomab põõsastes ja otsib midagi. "Miks te niimoodi roomate?" küsib patareikomandör. "Me maskeerisime suurtüki täna hommikul ära, sir," raporteerib suurtüki komandör, "ja nüüd ei suuda me seda kuidagi üles leida."