Tanja: Sa näed nii ilus välja! Kui sa oled mingi 60, siis see soeng sulle väga sobiks, näed väga väärikas välja. Väga meeldisid need vibrad lõpus, need näoilmed ka. Aga muidu oli tore kuulata, et sa suudad nii kõrgelt laulda. Ma ka kunagi laulsin seda, aga oktav alt poolt.