Isadepäeval aset leidnud suurseminaril „Vaba mehe tee“ rääkisid mehed teistele meestele ainult mehiseid jutte. Naiste jaoks olid saaliuksed suletud.

Kutsusime kaamera ette kogenud koolitaja Kaido Pajumaa, kelle käest küsisime, et milliste probleemidega peab rinda pistma keskmine Eesti mees, mis on ühe hea isa tunnusjooned ning uurisime, et miks mehed ikkagi pissuaari ääres üksteise kõrval ei taha seista.

Vaata lähemalt videost!