Eelmise pühapäeval läks Ameerika Ühendriikides eetrisse värskeim osa seriaalist „Elavad surnud“, mis jätkas negatiivset trendi vaatajanumbrites. Viimase osaga kaotas seriaal 400 000 silmapaari, vahendab NME.

Eelmisel kuul alustas AMC telekanali seriaal „Elavad surnud“ oma kaheksandat hooaega, ent rõõmustamiseks on vähe põhjust, sest vaatajanumbrid on suisa püstloodis kukkunud.

Viimane osa „Koletis“ läks eetrisse 5. novembril ning statistika järgi vaatas seda ainult 8,52 miljonit inimest, mis on seriaalile viimase 5 aasta kõige kehvem tulemus. Seni hoidis üht madalamat näitajat 8. hooaja 2 osa, kuid viimase trumpas tervelt 400 000 silmapaari kaotusega üle eelmise nädala osa.

Seriaalil on probleeme ka sisult. Nimelt korjab see kõvasti kriitikat, saades väga madalaid hindeid kriitikutelt ja tavavaatajatelt. Kuid sellele kõigele vaatamata leiab AMC juht Josh Sapan, et seriaalil on potentsiaali jätkata aastakümneid.