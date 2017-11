Mikk on juba eelnevalt kriminaalkorras süüdi mõistetud 2013. aastal avaliku korra raske rikkumise ning 2012. aastal relva ebaseadusliku käitlemise eest. Seetõttu süüdistab prokurör Mikku avaliku korra raskes rikkumises relva kasutades ning tulirelva ebaseaduslikus käitlemises, kui see on toime pandud teistkordselt.