Rowan Atkinson, kes on tuntud eelkõige „Mr. Bean“ rolli eest, saab uuesti isaks. 62-aastase koomik ootab last koos elukaaslase Louise Fordiga, kes samuti näitlejana inimesi naerutab, kirjutab Mirror.

Rowan Atkinsonil on juba kahekordne isa – tal on 23-aastane poeg ja 21-aastane tütar – ning tulev laps 33-aastase Louise Fordiga, on paarile esimene.

Paariga läbi käiva allika sõnul on nii Rowan kui ka Louise väga elevil ega jõua lapse sündi ära oodata. Tulevased lapsevanemad kohtusid 2012. aastal, kui näitlesid koos ühes West End teatri komöödias.

Kuni 2014. aastani oli Atkinson abielus Sunetra Sastaryga, mis kestis kokku 25 aastat.