„Emotsioon „oh, heldene aeg, mida ma nüüd teen?“ ei olnud ainult algul, see kestis päris pikalt. On olnud kaks meest, keda ma ei ole tahtnud Eestist teha – üks on Lauri Saatpalu ja teine Mart Sander,“ muigab Andres Dvinjaninov, kes multitalent Mart Sanderi kehastamisega viimase näosaate võidu noppis. „Mart Sander on erakordselt keeruline. Ta ei ole lihtsasti avatav,“ ütleb Dvinjaninov. „Rõõmu minus ei olnud,“ tunnistab ta ja lisab, et seda suurem oli rõõm saadet võites. Muide, Mart Sander andis Dvinjaninovile laval kandmiseks oma ülikonna ning ka Merle Palmistest maalitud pildi. Kas Mart Andresele ka eneseks kehastumisel nippe jagas? „Seda mitte, ma ei küsinud. Kuid kindlasti oleks ta seda hea meelega teinud.“ Andres sõnab, et Mardi kõla saavutamine on erakordselt keeruline töö. „Ma ei taha seda kellelegi soovitada. Ta on erakordne, tema väljendusviis on väga erakordne ja see kõik ei tulnud üldse nii kergelt.“ Valmistumine kestis näitleja sõnul viimase hetkeni, kuni ta lavale jõudis. „Ärkasin täna öösel kell neli üles ja „Helmi“ hakkas peas taguma ja enam und ei tulnudki.“

Tantsuõpetaja Villiko Kruuse ja lauluõpetaja Maiken rääkisid lava taga, et tegelikult ei tahtnud Andres üldsegi „Helmit“ esitada ja neil tuli teda ikka tükk aega selleks veenda. Lõpuks see ka õnnestus. „Mardi repertuaaris on tuhandeid laule, mulle tundub. Erakordselt kummaline on ka see, et ta laulab neid kõiki peast. Minu häälematerjalile tuginedes oleks lihtsam olnud laulda tänase Mart Sanderi laule, sest siin on tal olemas selline sügavus ja bariton,“ räägib Andres Dvinjaninov ise. ANDRES SANDER: Andres Dvinjaninov astus näosaate endise saatejuhi, multitalent Mart Sanderi kingadesse, mis olid talle täiesti parajad. Kohtunikud kiitsid Andrese etteastet taevani ning see tõi mehele ka saatevõidu. (Erlend Štaub)

„Helmi“ on Mart sisse laulnud aga aastatel 1994 ning 2003 ja tänapäevast varianti saatetiimil õppimiseks ei õnnestunudki leida. Andres ütleb, et varem kõlas Mardi hääl lihtsalt teistmoodi. „Mulle tundub, et ta hääl üldse muutub erinevalt ansamblist ja stiilist. Nii, nagu ta on mitmekülgne kunstides, on ta ka mitmekülgne muusikas.“ Mis tunded aga Dvinjaninovit valdasid, kui selgus, et ta on saate võitnud? „Tunnen ennast natuke samamoodi, nagu Eesti 100 meetri sprinter oleks võitnud olümpiamängud,“ naerab ta. Kohtunikud kiitsid esitust muidugi taevani. „Saan aru, et riided on originaalid ja seetõttu nägid sa väga esinduslik ja ajastutruu välja. Liikumine oli super, sest tolleaegse muusika üks osa oligi see, et orkester pidi pikalt mängima ja solistil polnud midagi teha,“ kiitis Olav Osolin. „Mart Sander valdab seda kunsti paremini, kui keegi muu. Eriti Modern Foxi aegadel olid tema tantsuliigutused üks suur osa show’st. See oli jumala ehtne Mart Sander, welcome back!“ kiitis ta.