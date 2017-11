„Tundsin end hirmunult, pean tunnistama. Maria vokaaltehnika ja tämber on väga rasked ning neid on keeruline tabada,“ tunnistab saates „Su nägu kõlab tuttavalt“ Maria Listrana üles astunud Marta Laan. „Minu jaoks on klassikaline laulmine tõesti raske ja ma olen ise harjunud oma häält hoopis teistmoodi kasutama.“ Sellele vaatamata ei saanud publik saalis arugi, kui Marta Laane etteaste ajal Marta lavalt ühtäkki kadus ja tema asemele astus õige Maria Listra.

Maria ütleb, et kui ta kuulis, et Marta näosaates just teda kehastab, oli tal väga hea meel. „Meile on juba paar aastat öeldud, et oleme väga sarnased ja kokku saades on selgunud, et olemegi. Ja seda mitte ainult visuaalselt, vaid sarnased on ka mingid žestid ja kõnetämber,“ seletab Listra. „Mõtlesin siis, et siin saab mingit head nalja korraldada.“ Mõttele, et Maria ja Marta koos lavale astuvad, tuli näosaate liikumisõpetaja Villiko Kruuse. „Need kõik olid tema lennukad ja vaimukad ideed.“

Marta tunnistab, et Mariaks kehastumine oli tõesti raske. „Ega see mul lõpuni välja ei tulnudki. Mõtlesimegi kohe alguses, et sellest saab heas mõttes paroodianumber. Tegemist on ju siiski naljasaatega,“ sõnab Marta. Maria noogutab kaasa, et plaan oligi teha midagi pisut üle võlli. „Ma arvan, et me mõlemad – ka ma ise – olime paroodiad minust,“ naerab Maria ja kinnitab, et Marta sai oma tööga väga hästi hakkama.

Ka visuaalselt muudeti tüdrukud veelgi sarnasemaks ja siinkirjutaja pidi enne iga küsimust ikka kõvasti mõtlema, mis nime öelda, kui kellelegi küsimust esitada. „Martale pandi kulme juurde ja minu nina tehti natuke kitsamaks. Ma olin ühel hetkel lava taga peegli ees ja nägin, et keegi tuleb. Reageerisin sellele nagu iseenda peegelpildile,“ püüab Maria kirjeldada. „Mul oli selline kehaväline kogemus. Muidugi sain ma poole sekundiga aru, et Marta tuleb, aga see oli väga imelik,“ naerab ta.

Marta ja Maria loodavad, et neil õnnestub tulevikuski koos lavale astuda. „Mõtlesime juba siis, kui paar aastat tagasi tutvusime, et oleks väga lahe koos midagi teha. Nüüd avaneski see võimalus ja ma loodan, et see ei jää viimaseks,“ ütleb Marta.

Kohtunikele meeldis selline üllatusetteaste väga. Andrus Vaarik arutles, et Martal polnud ilmselt juba seepärast kerge, et originaal oli kõrval. „Vahepeal oli laval selline luitunum Listra. Aga ei, suurepärane, väga lähedal,“ kommenteeris Vaarik.

NAGU KAKS TILKA VETT: Marta Laan kehastus viimases näosaates Maria Listraks. Lavaesituses lõi kaasa ka õige Listra, ja ära peteti nii publik kui ka kohtunikud. (Erlend Štaub)

„Esialgu ma ei saanud sellele asjale pihta,“ tunnistas Osolin, et temagi peteti ära. „See oli tore üllatus, ja et Marta hästi pihta sai, näitas juba see, et praktiliselt ei olnud võimalik vahet teha, kumb on kumb.“