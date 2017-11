Kõik viis 90ndate menubändi lauljat on andnud kinnituse, et ühinevad järgmisel aastal, et anda välja uus album ning teha teles erisaade.

Spice Girls oli inglise tüdrukute popbänd, mis loodi 1994. aastal Londonis, Inglismaal. Ansambel läks 2000. aastal laiali mõneks ajaks laiali. Uuesti tulid nad kokku aastateks 2007–2008.

Ent nüüd sahistatakse taas, et Spice Girlsi lauljannad on lubanud kokku tulla. Nii Mel B, Victoria Beckham, Emma Bunton, Mel C kui ka Geri Halliwell on rääkinud suvest alates, et ei saa välistada lähiajal taasühinemist. Nüüd on paigas ka aeg.