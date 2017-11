Kuidas ma saan nüüd korraga ennast kraest tõsta ja öelda, et mina tegin, see oleks ka natuke narr,“ naerab Meelis. „Üht tahan ma küll öelda – ma pole lastele kunagi näidanud, mida täpselt ja konkreetselt teha. Ema võib-olla on tõesti natuke suunanud ja eks ma olin ka tõe ja jõuga abiks, aga lõplikku valikud oma eluteel on nad on ikka ise langetanud ja mis minu jaoks on äärmiselt oluline, et nad hoiavad kokku. Niisamuti nagu alati on toiminud see, et vanemad lapsed on kasvatanud nooremaid, ilma mingi suurema sunnita ning see on toiminud väga hästi. Sellepärast ei saagi ma vastu rinda taguda, et küll ma ikka olen tubli isa. Kogu me pere eesotsas emaga on toredad ja tublid olnud,“ püüab värske aasta isa taas oma rolli tagaplaanile nihutada. Meelis ei salgagi, et iga isa ootab oma ellu poissi. „Mul on õnne, et mul on neid kaks ja mõlemad on väga tublid poisid. Meil käib majas just suur remont ja põhitegijateks on ikkagi poisid. Olgugi, et noorem poiss Magnus elab Tartus, pole tal mingi probleem vanemale vennale ehitusele tulla.“

„Olen koos abikaasa Helmiga elanud kogu elu parima äratundmise järgi ja eks me ole siis kas teadliult või alateadlikult andnud võrdselt pereväärtusi edasi ka oma lastele,“ annaks värske aasta isa pool tiitlist otsekohe abikaasale, kellega koos on üles kasvatatud ja teele saadetud Heili, Maimu, Ketrin, Erko, Magnus ja Vivien. Vaid vanem poeg Erko elab hetkel koos vanematega Ida-Virumaal Aa külas Rullumaa talus. „Kipun siin ennast kordama, aga seda ma ütlen, et ilma emata ei oleks meie lapsed nii tublideks kasvanud ja ma ei taha võtta seda au ainul endale, mitte mingil juhul,“ on Meelis siinkohal resoluutne, lisades, et selles mõttes tuli ka Eesti Naisliidu tunnustus talle täieliku üllatusena.

Meelise sõnul, püütakse vaatamata vähemalt Eesti mõistes suurele perele, olulisematel tähtpäevadel, nagu jõulud või jaanipäev, ikka ühise laua äärde istuda. „Jõulud on nagu aamen kirikus. Aga muidugi võiks neid kokkusaamise tihedamini ollagi, kuigi arusaadav, et igaühel on oma tegemised. Aga ega nad ei ole meid unustanud. Seda ma küll öelda ei saa. Just selle pärast mu isa süda laulabki, kuidas lapsed kokku hoiavad, kui toredad nad on. Mina siin ennast küll kuskil tõsta ei saa. Olen lihtsalt uhke isa oma lastele,“ märgib tagasihoidlik Meelis Sibrist, kes asjatundjate sõnul on ka hinnatud töömees Ida-Virumaal OÜ-s Sigwar.

Meelis Sibrits abikaasa Helmiga Pariisis (Vivien Sibrits)

Helili Sibrits, Postimehe kultuuritoimetaja: "Isa tahtis, et meie, lapsed, oleksime õnnelikud ja seda me olimegi"

„Kindlasti on meie peres olnud alati tähtis õlatunnetus ja et omasid ei jäeta kunagi maha. Isa on alati pere eest väljas olnud. Siinkohal julgeks ma rääkida kõigi pereliikmete eest, et me kanname uhkusega Sibritsa perekonnanime. Ka mul on tänini see perenimi. Sibrits olla on kuidagi au asi. Julguse olla sina ise on aga kindlasti andnud isa,“ on Heili veendud. „ Ta alati on toetanud meie püüdlusi ja pole meid kunagi raamidesse surunud. Kui mina nooruses poolpunkar, pool indigo tüdruk olin, polnud kordagi seda, et ära värvi juukseid roheliseks või ära ole selline või tollane. Et pigem kah. Kui sa tahad selline olla, kui see on sinu maailmanägemine, siis julge olla, ole kogu selle maailma vastu, aga jää iseendaks. See oli õpetus, mida ta mulle lapsena jagas.Täiskasvanuna tagantjärgi olen aru saanud, kui palju ta elus on teinud valikuid, kus ta esikohale on seadnud just perekonna. Ta on isa, kelle jaoks lapsed on äärmiselt tähtsad ja loomulikult ka abikaasa, minu ema. Nii et küllap tal laste nimel on tulnud siin elus ka millestki loobuda, Aga see loobumine pole olnud valulik, vaid pigem pakkunud suurt rõõmu,“ usub Heili.

Vivieni gümnaasiumi lõpetamine. Vasakult ema Helmi, kelle taga poeg Erko, tütred Ketrin, Vivien (esiplaanil), Heili, Maimu, isa Meelis, tagareas poeg Magnus oma elukaaslase Anettega (Hendrik Alla)

„Kuigi oma valuutale ülemineku ajal ja majanduskriisi ajal polnud nii suure perega kerge hakkama saada, ei kuulnud ma kordagi et seda või teist asja pole võimalik saada. Kui vaja ja kui see oli põhjendatud, siis ka alati sai. Ühesõnaga, me lapsed ei saanud kunagi teada, kui raske võib vanematel tegelikult olla. Seda ei näidatud välja. Ei ema ega veel vähem isa. Sest vanemad olid oma valikud teinud, tahtsid et me oleksime õnnelikud ja me olimegi õnnelikud.“