Isadepäeval käisid saates „Hommik Anuga“ oma elust ja tegemistest rääkimas olümpiavõitja Erki Nool ja tema poeg Robin Nool. Kolme lapse isa Erki rääkis, et vanima poja Robiniga teevad nad kõige sagedamini koos trenni. „Iga päev lähen õhtul koos oma pojaga trenni, peale koolipäeva on meil iga päev trenn, põhimõtteliselt ka laupäev ja pühapäev.“ Noolte sõnul on ainus erand kolmapäev, mille Robin kasutab õppimiseks. Robin tunnistas, et esialgu suunasid teda trenni küll vanemad, kui hiljem on ta selle vajalikkust ka juba ise mõistnud. „See on minu hobi ja võib-olla tulevikus ka minu töö,“ ütles ta ning lisas, et väga tähtis on hobiga tegeleda põhjalikult.

Isa Erki nõustus pojaga. „Ma ei usu neid lugusid, et tippsport, balletitrenn või süvendatud muusikaõppimine võtab lapsepõlve ära. Inimesed peaksid tegema, siis neil jääb lapsepõlvest midagi meelde. Kui need lapsed, kes istuvad hommikust õhtuni arvuti taga ja küsime, mida nad eelmine aasta mängisid, siis vaevalt nad seda mäletavad. Lõpuks on lapsepõlv tühi,“ ütles Erki.