Haapsalu volikogu esimees Jaanus Karilaid käskis Lääne Elus ilmunud artikli tõttu Haapsalu turu perenaise Katrin Rannamäe tema ametikohal välja vahetada.

14. oktoobri Lääne Elus ilmunud artiklis „Turumüüjad külmetavad lausvihma käes” iseloomustas Haapsalu turu perenaine Katrin Rannamäe turu seisukorda sõnaga „pekkis”, kirjutab Lääne Elu.

Ta näitas värskelt asfalteeritud turuplatsil suurt lompi, kust vihmavesi ära ei voola, sest sajuveetorustik on ühendamata, ning rääkis seda, et enne valimisi värviti üle turuhoone fassaad, kuigi tagasein on mädanenud.

„Valimised on ukse ees, iga teine on lubanud uut turgu, aga kus see siis on,” pahandas Rannamäe oktoobris Lääne Elu veergudel. Väljaütlemine maksis naisele töökoha.

Refereeritud artikli täistekst Lääne Elus.