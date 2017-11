Venemaa portaal avaldas möödunud nädalal Eesti kaitsepolitsei poolt Narvas vahistatud FSB agendi nime ja foto.

Kaitsepolitsei töötajad pidasid 4. novembril Narva piiripunktis kinni Venemaale suunduva mehe, keda kahtlustatakse tegutsemises Venemaa Julgeolekuteenistuse FSB agendina ja küberspionaažis, vahendab Peterburi oblasti portaal 47news.ru.

Portaal 47news.ru kirjutab Eestis resideeruvatele Venemaa diplomaatidele viidates, et tegemist on 20-aastase Kingissepa linna elaniku Aleksei Vassiljeviga, kes teadaolevalt õppis 16.-19. eluaastani Eesti kolledžis, töötas seejärel ühe aasta Venemaal ning pöördus tagasi Eestisse, et programmeerijaks õppida.

Meest kahtlustatakse FSB agendina Eesti Vabariigi vastases vägivallatus tegevuses ning Eesti riigiastutuste vastu suunatud arvutikuriteo ettevalmistamises.