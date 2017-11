Ära ürita jonnakalt oma tahtmist läbi suruda, seda on võimatu saavutada. Kui oled kellegagi lähiringist ebaõiglaselt käitunud, siis vaevalt see sulle siira vabandamiseta andestatakse.

Tahaksid elust rõõmu tunda ja lulli lüüa, kõiksugused kohustused tunduvad nüüd eriti igavad ja koormavad. Ära anna järele kiusatusele neist mööda hiilida.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Oled rahutu ja tegutsemistahteline, valmis muutma kõike seda, millega sa rahul ei ole. Päris uusi ettevõtmisi pole mõtet alustada, küll aga tasub vabaneda asjust, mis tarbetuks muutunud.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Kui kunagi probleemid selgeks rääkimata on jäänud, võivad need taas päevakorrale tõusta. Võimalik, et su positsioone üritatakse rünnata ja pead end aktiivselt kaitsma.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Liigu tasapisi ja kindlalt oma rada pidi edasi ja ära lase end verest välja lüüa või kahtlastesse ettevõtmistesse kaasa tõmmata neil, kes sind meelega provotseerida püüavad.

Neitsi

23. august – 22. september

Kui kohustused piiravad tunduvad, pead ise oma mõtted positiivseks suunama. Vanemad või teised lähedased sugulased vajavad praegu su tähelepanu ja abi, keskendu nende toetamisele.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Jäärapäine järeleandmatus ei anna sulle praegu väärikust juurde, lausa vastupidi – see kahandab kaaslaste silmis su usaldusväärsust. Peaksid olema valmis kompromissideks.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Pluto ja Marsi kvadraat toob su ellu küllaltki tugevaid pingeid, mille lahendamisega peaksid hakkama saama, kui hoidud kordamast kunagi tehtud vigu.

Ambur

22. november – 21. detsember

Aeg on pingeline. Ka väiksed ebaõnnestumised teevad sul meele mõruks ja kipuvad tegutsemistahet lämmatama, süüdistad igas probleemis iseennast.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kipud märkama eeskätt neid asju, millega sa rahul pole, seetõttu kasutad oma jõuvarusid pigem sulle närvidele käivate asjade lammutamiseks kui uue ja parema üleehitamiseks.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Isegi kui sul on häid ideid, pole praegu sugugi hea aeg uute projektide alustamiseks, niisiis võid küll tasapisi oma tegevust kavandada, aga hooga tegevusse asuda tasub alles tulevikus.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Nädalavahetusel on valdavad romantilised meeleolud. Oled tundlik ja tundeline, mõjud teistele usaldusväärsena. Võimalik, et keegi usaldab sulle oma saladusi.

Sünnipäevalapsele