Kui teed asju, mille mõttekuses sa päris kindel pole, ei ole positiivseid tulemusi loota. Et kuhugi jõuda, pead esmalt uskuma, et sinu tegevus on õige ja vajalik.

Kui sa üht inimest nii kangesti armastad, miks sa seda siis ometi maha salgad? Sa ei pea küll otsekohe põlvili langedes oma tundeid avaldama, aga tähelepanu tuleb talle pöörata.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Vastassoolised pööravad sulle tähelepanu ja teevad komplimente. Kummatigi ei tasu nende juttu kaugeltki puhta kullana võtta, naudi elu, aga säilita samas reaalsustaju.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Kui sa miskipärast pelgad oma käsutuses olevat infot teistele edastada, eks siis vaiki, aga ära mingil juhul blufi ega lausa valeta. Valel ja vassimisel on praegu tõesti lühikesed.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Ära põe iga vähemagi tagasilöögi pärast. Nukrutsemiseks pole põhjust, küll on aga võimalik, et pead oma tegevusplaani muutma, sest praegusel kujul ei tööta see just kõige paremini.

Neitsi

23. august – 22. september

Lähtud sellest, mis sulle isiklikult kasu toob ja tähelepanu tõmbab, jättes teiste vajadused kohati lausa ülekohtuselt tagaplaanile. Empaatiavõime annaks sulle väärikust juurde.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Suudad päris hästi keskenduda, ka analüüsivõime on tugev. Sul võib tekkida geniaalseid ideid, avalda julgelt oma mõtteid. Leiad vaevata toetajaid ja järgijaid.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Neptuun avaldab Veenusele tugevat mõju, nii võtavad romantilised meeleolud su üle võimust. Oled tundlik ja tundeline, teiste suhtes tähelepanelik ja hooliv.

Ambur

22. november – 21. detsember

Meeled on avatud, võimalik, et sul avalduvad isegi mingid müstilised võimed. Saad nii mõnestki asjast aru tunnetuslikul tasandil, info jõuab sinuni ebamaiseid kanaleid pidi.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kui oled mõistlik ja liigud paraja tempoga, võib nüüd tekkida soodne võimalus karjääriredelil ülespoole liikumiseks. Ära pelga tööd ja vaeva, ära hiili vastutusest kõrvale.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Leiad nüüd aega selleks, et oma edasist tegevuskava üles ehitada. Ära lähtu liiga palju sellest, mida suured ülemused kipuvad peale suruma, sul on endalgi selgroogu.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Uued huvitavad vastassoolised satuvad su teele ning võivad lahvatada tugevad tunded. Samas oled küllaltki idealistlik ning unistad rohkemast, kui tegelikult võimalik on.

Sünnipäevalapsele