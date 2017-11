Armastav isa otsustas viia oma surmahaigust põdev väike tütar viimast korda tantsupõrandale.

Inglismaal elav Kevin McGuire otsustas oma surmahaige pisitütre Millie viimased elupäevad teha meeldejäävaks. Peagi kaheaastaseks saaval Milliel on sünnist saadik ajukahjustus ning meedikute sõnul võib tüdrul olla jäänud elada vaid loetud päevad, vahendab Daily Mail.

See kurb fakt pole aga takistanud McGuirel ja tema abikaasal Marcial jäädvustada Milliega seotud õnnelikke mälestusi. Seetõttu korraldas isa tütrele viimase tantsu. „Oleme sellega leppinud, et Millie sureb, aga me keeldume laskmast sellel oma tuju rikkuda ning oleme praegu hõivatud sellega, et temaga ühiseid armsaid mälestusi luua. Mis mind kurvaks teeb, on see, et ma ei saa iial tantsida Milliega sünnipäevadel või tema pulmas," sõnas McGuire.

Millie on olnud väike ime. Esialgu arvasid arstid, et ajukahjustusega sündinud tüdruk ei pea vastu isegi esimesi elupäevi, kuid Millie saab peagi kaheaastaseks. Tänavu mais lapse seisund halvenes, tal tekkisid krambid. Pere, kus on kasvamas ka suurem poeg ja tütar, on otsustanud Millile näidata, kui armastatud ta on.