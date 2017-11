Oled unistaval lainel. Kui su töö on loominguline, sujub see suurepäraselt, kui aga pead praktilisi ja punktuaalseid asju ajama, tekitab närvipinget.

Pead olema ettevaatlik ja jalad tugevalt maas hoidma. Kõik ei pruugi olla sugugi nii, nagu sulle tundub. Sa ei pea teiste nõuannete kohaselt toimima, aga kuula need kindlasti ära!

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Võimalusterohke aeg isiklike suhete tasandil. Tasub julgelt unistada ja samas ka tegutseda selle nimel, et need unistused ellu viia. Pole välistatud, et mõni su salasoov nüüd täitub.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Elu pole mäng, praegu on õhus nii mõnigi teema, mida tuleb võtta tõsisemalt, kui sulle meeldiks. Kui oled sunnitud vastutama, ära püüagi sellest kõrvale põigelda.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Tunnetad enda väärtust, oled julge ja enesekindel, suudad oma häid külgi teistelegi demonstreerida. Uute ideedega on lihtne lagedale tulla.

Neitsi

23. august – 22. september

Suudad oma rahaasju mitu käiku ette planeerida, oskad küllaltki hästi ka riske hinnata. Kui nüüd ettevõtlik oled, saad oma terava mõistuse abil sissetulekut suurendada.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Sulle annab nii mõnegi konkurendi ees edumaa see, et oled väga tähelepanelik, suudad tabada nüansse ning nii enda kui teiste tegevusplaane süsteemselt ja detailselt analüüsida.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Kui sul on vaja midagi algatada või teha ära palju jõudu nõudev töö, on mõistlik kohe härjal sarvist haarata ning tegutseda päeva esimesel poolel.

Ambur

22. november – 21. detsember

Suurtest tunnetest olulisem on füüsiline armastus. Rahulolu iseenda ja maailmaga sõltub suuresti sellest, kuivõrd hästi toimivad seksuaalsuhted.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Tegele asjadega, mida tõepoolest on vaja teha, ära rabele tühja. Enne tegevusse asumist seisata ja mõtle, kas eesmärgid on sinu jaoks üheselt selged.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Kellegi teise heaolu sõltub nüüd suuresti sinu otsustest. Kui vaja, tuleb kaaslaste eest seista, isegi kui see esialgu probleeme juurde toob. Hiljem on sul liitlastest kasu.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sinus on liigset enesekindlust, kipud oma võimeid üle hindama. Kindlasti ei tasuks suuri asju ette võtta ainult iseenda tarkusest lähtudes, vajad tarku inimesi, kes sulle nõu anda oskavad.

