Tööasjad edenevad suurepäraselt. Tunned end energilisena, suudad palju ära teha ja hoogsalt liikuma lükata needki tegevused, mis vahepeal ummikusse jooksnud.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Suudad elule julgelt silma vaadata, saad aru, et probleeme on võimalik täielikult lahendada ainult siis, kui nende olemust põhjalikult analüüsid ja seejärel süsteemselt tegutsed.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Aeg sobib enese vaimseks arendamiseks. Õppimine edeneb hästi, saadud teadmised salvestuvad süsteemselt su mällu ning suudad neid hiljem ka praktilises elus kasutada.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Oled suhtlemisaldis ja kohanemisvõimeline. Tõenäoliselt viib päev sind kokku eriilmeliste inimestega, kellega vestlemine sind paelub ja lisaks ka uusi teadmisi annab.

Neitsi

23. august – 22. september

Maailmas on ahvatlusi oi kui palju ja sul on raske neile vastu seista. Võib tekkida vastupandamatu soov endale ilusaid asju osta. Ära loobi raha niisama tuulde.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Oled uudishimulik, lausa januned uute teadmiste järele. Igasugused koolitused ja kursused tulevad sulle kasuks, ära ainult oma ajakava liiga tihedaks planeeri.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tekkida võib rahateenimisvõimalusi, sul on nutikust ja ettevõtlikkust, et need ära kasutada. Meeldivaks ja kasulikuks võib osutuda tegevus, mis erineb suuresti su põhitööst.

Ambur

22. november – 21. detsember

Energiatase on väga kõrge, tahtejõudu palju ning selged sihid silme ees. Õnnestub muudatusi teha ning varem tehtud vigu edukalt parandada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Lähed julgelt elule vastu, kipud lausa pea ees seiklustesse tormama. Pead arvestama, et kõik ei sõltu sinust ning mõni asi võib nüüd ootamatu, sulle ebasoodsa pöörde võtta.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Mõjud autoriteetselt, sinuga arvestatakse, sinu ideedest ollakse valmis juhinduma. Kasuta oma jõuvarusid ja võimeid maksimaalselt, mingit mõtet pole kõhklema jääda.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Veenuse ja Neptuuni trigooni toel edenevad sujuvalt armuasjad. Suudad olla paduromantiline ja armastatud inimesele muljet avaldada. Võta aega temaga koos olemiseks.

Sünnipäevalapsele