Võtad kõike väga tõsiselt. Armuasjad on olulised, kuid ootused partnerile võivad olla liiga kõrged, mistõttu pole eriti lootust, et tema neid täita ja sina rahule jääda suudaks.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Peamiseks eesmärgiks võib kujuneda konkurentidele koha kätte näitamine, kusjuures kipud millegipärast võistlejaiks pidama ka neid, kellega oleks vaja koostööd teha.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sul on selged ja kõrged eesmärgid ning vaat et miski ei suuda sind nende poole liikumast takistada. Veelgi paremini läheks, kui sa kuulaks tarkade inimeste nõuandeid.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Tahaksid veel oodata ja mõelda, asjade käiku kõrvalt vaadata, ent suure tõenäosusega sunnitakse sind takka, nii et pead kohe seisukoha võtma ja selle välja ütlema.

Neitsi

23. august – 22. september

Oled oma ideede õigsuses vahest ehk liigagi kindel. Tõsi, su mõtted on head, aga kõik oleks veel palju parem, kui oskaksid rohkem väärtustada ka teiste ideid.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Oma eesmärkide saavutamiseks on vaja teha koostööd õigete inimestega, isegi juhul, kui need on isikud, keda su kaaslased näevad negatiivses valguses.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Õhus on kirge, paraku aga ei kujune suhted sugugi iseenesest harmooniliseks. Sinu nõudmised on kõrged, seetõttu on tõelist rahulolu raske saavutada.

Ambur

22. november – 21. detsember

Merkuuri ja Neptuuni kvadraat raskendab suhtlemist. Teisi pole sugugi kerge mõista, võid nende sõnu sootuks valesti tõlgendada. Võimalik, et sulle üritatakse valetada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Õigem on rahulikult võtta ja oodata, kuni asjad selginevad. Mõne aja pärast saad paremini aru nii sellest, mida sa ise tahad kui ka sellest, millised on sulle oluliste inimeste soovid.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Et pingelistes oludes edukalt jätkata, vajad koostööparterit, keda saad usaldada ning kes ei pelga sulle oma arvamust avaldada ka siis, kui see sinu omaga ei ühti.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Pole vaja pikalt mõelda ja muretseda, tuleb tegevusse asuda. Muidugi on iga algus raske, mõne aja pärast aga näed, et asjad hakkavad päris kenasti sujuma.

Sünnipäevalapsele