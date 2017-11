Suudad kaaslasi tugevalt mõjutada. Sõna jõud on teadagi tugev ning praegu oled võimeline osavalt leidma õigeid sõnu ning tabad ära sobiva hetke, mil need välja öelda.

Kipud tegelema mitme asjaga korraga. Häid mõtteid võib su peas paljugi keerelda, vaevalt sul aga nüüd jätkub pealehakkamist, et neid ellu rakendada.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sul on nüüd küllaga energiat ja eneseusku. Praegu tasub teha pikemaid tulevikuplaane ja alustada uute projektidega. Tekkida võib julgeid uusi ideid või ootamatuid võimalusi.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Tasub üles soojendada ja edasi viia kunagi soiku jäänud asju. Sinu ellu võivad tagasi tulla inimesed, keda sa ammu näinud pole, vana armastuski võib taas tuld võtta.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Aeg võib anda vägagi soodsaid võimalusi. Suudad mingid ammu pinnuks silmas olnud probleemid lahendada, kui lähened neile sootuks uudsel viisil.

Neitsi

23. august – 22. september

Emotsioonid võivad olla küllaltki tugevad, ära tee nende ajel tähtsaid otsuseid ega võta suuri riske. Kui pead ebameeldivate tüüpidega suhtlema, hoia viisakat joont.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Töö võtab planeeritust kauem aega ja rohkem vaeva. Meelt heita ei maksa sellegipoolest – kui oled järjekindel ning suudad end distsiplineerida, jõuad lõpuks ikkagi sihile.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tahad ennast tõestada ja maksma panna, kui ei pruugi selleks võimalusi ja vahendeid leida. Mingil juhul ei tohi oma tahtmise saamiseks kasutada jõudu või ebaseaduslikke võtteid.

Ambur

22. november – 21. detsember

See, mis sulle elujõudu annab, on midagi niisugust, millest teistele rääkida ei saa. Võimalik, et saladus, mida siiani varjata oled suutnud, tuleb nüüd ootamatult päevavalgele.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Vastuoluline aeg. Ühest küljest võib nüüd tekkida vägagi häid võimalusi, õnn võib ootamatult sülle kukkuda. Samas on suur ka pingete ja tõsiste vastuolude tekkimise oht.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sul ei pruugi olla mingit võimalust kõrvale astuda, pead valima poole ja otsustavalt kaitsma seda, mis sulle õige tundub. Kas oled veendunud, et usud õigetesse asjadesse?

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Võid olla küllaltki hajameelne, mõni kokkulepe või kohtumine läheb ehk lausa meelest ning seetõttu tekib ka pingeid inimsuhetes. Ära võta liiga palju ette.

Sünnipäevalapsele