Päeval oled optimistlikus ja tegusas meeleolus, mida suudad sisendada teistelegi. Õhtupoolikul aga võid järsult väsimust tunda, tekkivad ka tõsisemad, murelikud mõtted.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Sul on võimalus aidata sõpra, kellel armuasjade pärast tuju juba mõnda aega kurb on. Saad täiesti süütul viisil võimaldada talle kohtumise armastatuga.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Päeva kordaminek sõltub sellest, kui palju saad ise oma aja kasutamist määrata. Kui sul on kohustusi, mis sind ajaliselt väga täpselt seovad, pead millestki meeldivast loobuma.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Kui oled oma tundeid alla surunud, pole sellest suurt kasu – täna seisad nendega jälle silmitsi. Tugevaid emotsioone saad valitseda vaid siis, kui neid endale tunnistad.

Neitsi

23. august – 22. september

Päeva esimesel poolel pead jälgima, et sa liiga hoogu ei satuks, sest on oht mõtlematult igasuguseid asju ette võtta. Paraku toob see kaasa ka mõttetu riskimise.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Veenuse ja Jupiteri toel on päev rahaasjade ajamiseks õige soodne. Sa ei peagi palju pingutama – anna tegevusele hoog sisse ja edasi sujub juba kõik justkui iseenesest.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Hea ja harmooniline päev. Tunned end õnnelikuna, sest sulle mitte ei pöörata niisama ilusa välimuse pärast tähelepanu, vaid sind armastatakse tõsiselt ja siiralt.

Ambur

22. november – 21. detsember

Mingi pisiasi, mis sind su välimuse juures häirib, käib sulle pidevalt kergelt närvidele. Täna on õige päev alustamaks tegutsemist selle nimel, et see probleem likvideeritud saaks.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Mõni aeg tagasi käitus keegi sinuga üsna inetult väites, nagu oleksid sa teda alt vedanud. Praegu on sarnane situatsioon, ainult et teie rollid on vahetunud.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sind valdavad tugevad emotsioonid. Alla suruda pole neid mõtet, see ainult pikendab nende kestust. Pead leidma mingi variandi oma tunnete välja elamiseks.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Tunned üle pika aja, et oled õiges kohas ja kohtunud just niisuguse inimesega, kellega tõesti väga-väga tahaksid lähemalt tuttavaks saada. Sul on temaga nii hea olla!

Sünnipäevalapsele