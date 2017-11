Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas ütles ERRile, et juhatus otsustab endise esimehe Edgar Savisaare jätkamise erakonna ajaloonõunikuna aasta lõpuks.

„Ma arvan, et selle aasta lõpu seisuga see küsimus peaks saama konkreetse lahenduse. Selge on see, et see ajaloonõuniku mõte, kus Edgar Savisaar on valinud täiesti teise tee poliitilises mõttes, need hetkel enam kokku ei käi,“ ütles Ratas. „See oli juhatuse otsus toona, see peab olema ka juhatuse otsus seekord.“