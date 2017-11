Homme ja ülehomme toimuvate heategevuskontsertidega „Kuula, palun! 15“ koguvad laulvad näitlejad raha, et intellektipuudega noortele tegutsemisvõimalusi ja elupaika pakkuv Maarja küla saaks parema internetiühenduse. Varasemate esinemistega on kogutud 112 000 eurot ning aidatud külas teha hulk vajalikke asju.

„Esimese kontserdi eel, 2002. aastal kirjutas tookordne Maarja küla juhataja Keiu Kaljujärv, et selle heategevuskontserdi kutsus ellu vajadus üldsusele tutvustada erivajadusega laste lootusetut tulevikku. Ta kutsus kõiki kontserdil osalema ja puuetega noortele kodu valmis laulma,“ meenutab Maarja küla juhataja Ly Mikheim. 2017. aastal võib tema sõnul kinnitada, et 15 aasta jooksul on kontserditulust saadud rahaga kodu igas mõttes valmis lauldud.

112 000 euro eest on nende aastate jooksul saadud palju – toodud osadesse hoonetesse elekter, aidatud ehitada ning sisustada töötubasid ja Eesti Maja, peetud igasuviseid laulu- ja tantsupidusid meie oma laululaval ja –väljakul, arendatud noorte andeid ning aidatud neil omandada ametit ja pakutud noortele igapäevast tegevust. 2015. aasta kontserdi tulude eest ehitati kasvuhoone ning Ly Mikheimi sõnul korjati tänavu sealt juba saaki – kasvuhoones kasvatati oma tarbeks maitsetaimi, tomatit ja paprikat.