Tartu kolmes kirikus peetakse täna koorilaulupäev, osa võtmas on 45 koori. Päev on kummardus Eesti laulupeokirikule ehk Tartu Maarja kirikule.

„Eesmärk on tõmmata tähelepanu Tartu Maarja kiriku taastamisele ja selle põhjusele,“ ütles Tartu Maarja kiriku sihtasutuse juhataja Silvia Leiaru, kelle sõnul Maarja kiriku hoone oluline just muusikaajaloole, sest siin peeti kõige esimese üldlaulupeo peaproov.

„Selleks, et kirik valmis saaks on vaja umbes viis miljonit eurot, selle sisse on arvestatud ka orel, mis maksab umbes 700 tuhat,“ nimetab Leiaru ära suure eesmärgi. „Meil on väga hea läbisaamine Tartu linnaga, mis on väga huvitatud kiriku taastamiseks. Linn toetab meid juba praegu, ta on andnud raha tegevuskuludeks. Järgmise nelja aasta jooksul annab linn kiriku taastamise heaks 100 tuhat eurot, see on kirja pandud Tartu eelarvestrateegiasse.“

11. novembri esinevad Lõuna-Eesti koorimuusika maratoni raames naiskoorid kell 12 Tartu Jaani kirikus, meeskoorid kell 16 Tartu Peetri kirikus ja segakoorid kell 19 Tartu Pauluse kirikus.

Koorimuusika maratoni kolmanda kontserdi järel leiab kell 22 aset ühine ärakäimine. Läbi Vanemuise pargi viib laternarongkäik koorilauljad ja publiku Pepleri tänavale veel ühe kiriku juurde – endise võimlana taastamist ootava laulupeokiriku, Tartu Maarja kiriku juurde, kust kõik kord alguse sai.