„Ma lugesin kokku, et täna tuleb esitamisele 72 koorilaulu, see on päris korralik päevatäis muusikat,“ ütleb Leppoja.

See on vaid ühe esineja emotsioon ja muljed neist rohkem kui tuhande seast, kes laupäeval Tartus Maarja kiriku taastamise heaks korraldatud koorilaulu maratonil osalesid. Üles astus 41 koori ja peakorraldaja Riho Leppoja Tiigi seltsimajast hindas osavõtjate arvu 1400le.

„Eestlased ei ole normaalne rahvas,“ ütleb koorilaulja Katrin Tartust, kui õhtusel kiriku trepil on üks kolmest laulust ette kantud, ümbruskonna elanikud äratatud ja mööda tänavat sõidab mööda liinibuss.

Päev otsa muusikat

„Laulumaratoni käis välja Tiigi seltsimaja direktor Maris Peebo, sest varem oli igal kooriliigil oma laulupäev,“ räägib Leppoja. „Lisaks õnnestus see siduda ka ühe suurema eesmärgiga, see aitas teha reklaami ja üritust tutvustada.“

„Jaani kirikus oli pea kõik istekohad täis, Peetri kirikus oli rahvast veelgi rohkem,“ vaatab Leppoja ringi Pauluse kirikus, kus kuulajad vahetult enne kontserdi algust peavad suunduma rõdudele. „Nii et praegu vaadates oli see õige otsus. Alguses oli kartus, et publikut kõikidele kontsertidele ei jätku.“

Laulupäev algas keskpäeval nais- ja neidudekooride kontserdiga Jaani kirikus, meeskoorid müristasid Peetri kirikus ning viimasena laulsid segakoorid Pauluse kirikus. Sealt suundusid lauljad, kes veel vastu pidasid, laternatega rongkäigus Maarja kiriku juurde, mis veel mõned aastad tagasi oli tartlaste seas tuntud kui maaülikooli võimla.

Tahab laulupeokirikuks

„Ettevõtmise eesmärk on tõmmata tähelepanu Tartu Maarja kiriku taastamisele ja selle põhjusele,“ ütles Tartu Maarja kiriku sihtasutuse juhataja Silvia Leiaru, kelle sõnul Maarja kiriku hoone oluline just muusikaajaloole, sest siin peeti kõige esimese üldlaulupeo peaproov. „Laulumaraton on hea võimalus tuletada meelde meie annetustelefone ja tänase laulupäeva piletitulu annetab korraldaja Tiigi Seltsimaja Maarja kiriku heaks. Loomulikult on oodatud kõik annetajad ja igaüks võib sel moel olla kirikuehitaja.“

Kiriku sihtasutusel on juba valmis projekt, kuidas kirikut taastama hakatakse. Auahne plaan on kirik 2019. aastaks valmis saada. Või vähemalt sellisesse seisu, et juubelilaulupea auks ja kõige esimese laulupeo mälestuseks saaks kirikus juba laulda.

„Selleks, et kirik valmis saaks on vaja umbes viis miljonit eurot, selle sisse on arvestatud ka orel, mis maksab umbes 700 tuhat,“ nimetab Leiaru ära suure eesmärgi. „Meil on väga hea läbisaamine Tartu linnaga, mis on väga huvitatud kiriku taastamisest. Linn toetab meid juba praegu, ta on andnud sihtasutusele raha tegevuskuludeks. Järgmise nelja aasta jooksul annab linn kiriku taastamise heaks 100 tuhat eurot, see on kirja pandud Tartu eelarvestrateegiasse.“

Kogudused toetavad üksteist

Leiaru sõnul ei tunne Tartu kogudused üksteist konkurentidena, sest erinevaid vajadusi on teistelgi, praeguseks juba korda tehtud kirikuhoonetel.

„Me oleme suur pere ja hoiame ühte,“ räägib Leiaru. „Näiteks Peetri kogudus korraldab detsembris Maarja kiriku heaks kontserdi.“

Leiaru sõnul on kirikuheaks lisaks kodumaistele annetustele laekunud suured eraisikute summad Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast, kuid minna on veel pikk tee.