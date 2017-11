Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ja Venemaa president Vladimir Putin leppisid kokku, et võitlevad kuniks ISIS lakkab Süürias eksisteerimast, vahendab BBC.

Mõlema riigi presidendid kohtusid omavahel laupäeval Vietnamis Danangis, kus toimus Aasia ja Vaikse ookeani majanduskoostöö foorum. Kuigi presidentide vahel ei olnud ametlikku kohtumist, põhjuseks probleemid ajakavaga, vahetasid nad foorumil omavahel mitteametlikult mõtteid.

Ühes vestluses olevat Putin öelnud Trumpile, et Venemaa ei sekkunud Ühendriikide presidendivalimistesse.

Laupäeval avaldas Kreml teadaande, et mõlemad juhid on kokku leppinud, et Süüria konfliktil ei ole sõjalist lahendust. Samas kinnitasid nad, et tegutsevad Süürias kuniks ISIS on alistatud.