Võtsime ette eksperimendi, et välja uurida, kas Humana poest on võimalik leida rõivaid ja jalanõusid, mis on moekad ja stiilsed, kuid näevad samas ka terved ja head välja. Topiliste ja katkiste asjade poole pole isegi siis mõtet vaadata, kui need maksavad vaid euro.

Suured taaskasutusfännid teavad, et enne uue kauba tulekut saab kauplusteketist Humana soetada rõivaid vaid ühe-kahe euro eest. Milline kaup on aga selleks ajaks järele jäänud? Kas tegemist on vaid topiliste ja katkiste nartsudega, mida keegi enam ei taha, või on võimalik end koguni moekalt riidesse panna?

Henry on eesti mees, kes peab end moevõõraks ja arvab, et taaskasutuspoed on natuke hirmsad. „Hirmsaks teeb kaltsuka see, et kui kõiksugu isa-stiilis-teksad ja 90ndate triiksärgid kõrvale jätta, leiab sealt palju ülivingeid asju, mis on riidepuul lahedad, aga mida on väga raske välja kanda. Kõiksugu retro ja vintage'i moega on see jama, et sa võid näha välja nagu moekas teismeline Instagramis või nagu läheks maale vanaemale appi peenart rohima,“ kostis Henry, et on naiste peale isegi kade. „Mine ja võta kõike, mis silma jääb!“ Vahel läheb tal aga õnneks ja ta satub peale näiteks H&Mi, Hugo Bossi või mõne muu ajakohase riidetootja esemele, mis näeb täitsa okei välja. „Aga kui vaid see kõlbab, siis tekib küsimus, miks ma peaksin selle ostmiseks kaltsukasse minema,“ arutles Henry.

Tegime oma eksperimendi päeval, kui kõik asjad maksid kaks eurot. Humana Vintage'i kaupluses ootas meid imeilus, kehasse istuv, huvitavate detailide ja luust nööpidega pintsak, mis oli Henryle justkui loodud. Meid ei häirinud liiga lühikesed varrukad, sest seda saab hea stilistikaga välja mängida. Sealtsamast leidis katsealune taotluslikult kulunud ilmega triiksärgi, mille muster ja värvid andsid pintsakule särtsu juurde. Pükse ja jalanõusid läksime otsima järgmistesse poodidesse. Kolmandast leidsimegi moekad velvetist tumepunased püksid, mida Henry ei paneks tavaliselt mingil tingimusel jalga. Nüüd oli ta nõus neid ägeda komplekti nimel siiski kandma.

Jalanõudest pole mõtet rääkidagi. „Naiste peaaegu kandmata kingade ja saabaste kõrval on meesteriiulites tavaliselt vaid katkised tossud. Neil on esiteks lihtsalt vähem jalanõusid ning tagatipuks kantakse need ribadeks, enne kui uute järele minnakse. Seepärast need vist kaltsukatesse ei jõuagi,“ arvas Henry. Selgus, et tema jalanumber on 47 ja seega ta pole tal lootustki uusi jalanõusid leida.

Räppar Tiiu tõmbas ülle naiseliku riided

Tiiu on julge ja moeteadlik eesti naine, kes hakkab juba kaugelt silma oma ägeda stiiliga. Kodumaa kuulsaim naisräppar tunnistas Humana Vintage'i kauplusesse sisse astudes, et see on üks tema lemmikpoode. Tema kapp on kirevaid rõivaid täis ja ta leiab sealt alati midagi. Tegime eksperimendi päeval, kui kõik asjad maksid 1,50 eurot. Esimese asjana leidis nööbi ja halli karusnahast äärega bordoopunase pontšo ning teatas, et hakkab seda kindlasti kandma. „See on lihtsalt nii äge sügisene riideese, värv on ideaalne ja kelmikas karvane detail annab omakorda särtsu juurde,“ kommenteeris Tiiu blondide lokkide lehvides. Pontšo alla oli omakorda vaja sooja kampsunit ja vintage-poes oli neid küll ja veel. Võtsime viis-kuus kampsunit, mida proovida. Teisena selga pandud mustvalge kampsik oli ideaalne, ühtlasi Tiiu teine lemmik. Et rõhutada tema pikki jalgu ja tuua komplekti värvi juurde, valisime kampsuni alla United Colors of Benettoni rohelise- ja punaseruudulise miniseeliku. „Roheline ei ole väga minu värv,“ arvas Tiiu, kuid kiitis seeliku siiski heaks. Maksime 4,50 ja suundusime Narva maanteel asuvasse poodi, kuid ei leidnud sealt paraku midagi. Õnn naeratas meile taas Pärnu maantee Humanas, kust leidsime täiesti kandmata kunstnahast kõrge sääre ja terava ninaga lapitehnikat meenutavad mustad saapad.

„Minu stiil on pigem selline lohvakas ja gängsterlik. Ma ei oska naiselikke ja lillelisi riideid välja kanda. Sama lugu on ka kontsaga jalanõudega, mida hoian pigem eriliseks või pidulikumaks ürituseks,“ ütles Tiiu. Ta tunnistas, et ruudulise seeliku ja kontsaga saabaste puhul valitseb naiselikkusse ja gängsterlikkuse vahel tasakaal ning ta tunneb end nendes mugavalt. „Usun, et kui mind oleks üksinda poodidesse kolama lastud, oleksin sealt järjekordselt välja tulnud mingite suurte lohvakate ja kottis riietega, mille sisse on hea ära uppuda. Mul on hea meel, et stilist suunas mind rohkem naiselikemate asjade poole, mida ma ise ei oleks osanudki esmapilgul tähele panna või kokku sobitada,“ meenutas Tiiu poodlemist hiljem kodus.

Ta on taaskasutuse ja teise ringi poodide suhtes vägagi hästi meelestatud. „Poodlen meelsasti uuskasutuskeskustes, Humanades ja teisteski kirbukates. Mulle meeldib seejuures nii looduse säästmise aspekt kui ka see, et nendest leiab ülimalt soodsa hinnaga vägagi lahedaid asju,“ leidis Tiiu, et milleks visata asju ära, kui keegi teine saab neid kasutada ja neist rõõmu tunda.