Oktoober juba üllatas meid lumesajuga ning kiiremad ja külmapelglikud otsisid välja kasukad, mis on neid saatnud nii aastavahetusel ballikleidi peal kui ka jõulupidustustele teel olles. Ilus ja huvitav karv on imeline ja muudab meid stiilseks linnaski, kantuna teksade või soojade viigipükstega. Eriti moekas kombo on sel sügisel ja talvel alla põlve kleidike sobitatuna karmide roomikutega.

Ajaga kaasa sammuv moeteadlik naine teab, et kasukas ei pea juba ammu olema soe ja raske karusnahkne karvakuhi, mille oled pärinud oma vanaemalt. Loomulikult tasub sellist vara hästi hoida, aga tänapäeval lähevad kasukad aina lõbusamaks, kirjumaks ja võivad koguni su elutoa vaipa meenutada. Mängulisus ei löö lõkkele mitte ainult nädalavahetusel sõpradega väljas käies, lustakaid riideid musta sünge jope või mantli alla peites, vaid särab põnevate detailide, mustride ja lõigetena linnatänavail.

Sel hooajal saab moepildis näha julgeid liiga suuri ja lohvakaid, maskuliinse lõike ja rangust rõhutavate detailidega vaipa meenutavaid või glamuurseid leopardimustriga pehmeid karvakasukaid. Ülerõivad näevad välja nagu ekspressionistliku maali kirjud pintslitõmbed või nunnud nagu suhkruvatt. Lase vaid fantaasial lennata ja inspireeru põnevast valikust!