Jah, olen asendusliige ja nüüd juba teist raksu siin majas tagasi.

Hea soe koht?

Võib ka nii öelda, kui just oma südametunnistusega ei taha raksu minna.

Kas bändi ja filmide tegemisega siis Eests rikkaks ei saa, et tuleb ka riigikokku trügida?

Eesti on üks maailma väiksemaid riike rahvaarvult. Inimestel ei jää muud üle, kui mitut ametit pidada. Tuleb teha vähemalt nelja-viit asja, et mitte nälga jääda. Meie turg on ju nii väike. Vaata kas või meie näitlejad, mida nad kõike põhitöö kõrvalt ei pea tegema.

Riigikogu on sel juhul hea kindel koht, kus raha regulaarselt kukrusse kukub? Ja vahepeal teed filmi ka ja öösiti oled bändimees ja... Kas see väsitav pole? Tuled hommikul siia Toompeale ennast välja puhkama? Magama ei jää vahel igavatel istungitel?

Ütleme nii, et politseid pole veel kutsutud. Eks see valija suhtes on muidugi veidi alatu, vahel lausa kõlvatu käitumine, aga põhimõtteliselt on sul õigus. Eks see ole siin tüütu ja inertne värk. Mina olen siin vaikselt tiksunud ja pole suure poliitika kallale veel asunud. Süvenenud olen vaid nendesse eelnõudsse, mis mind isiklikult huvitavad. Eks siin käib rohkem selline sümboolne oma valijate eest seismine seni kuni keegi saadab sulle meili või helistab ja pahandab: "Kuule koer, mina olen sind valinud ja nüüd on mul selline jama majas! Mis sa teed? Kas sa mind aitad?" No alles siis läheb asi konkreetseks. Eks ma siis vaatan, et võib-olla annabki aidata.

Oehh, kuidas mina ka riigikokku nurru lööma saaks?

Proovi, 85% eesti mehi valiks su kohe. Sul on aju ka olemas, välimusest rääkimata. Tule sotside ridadesse! Ainult poolteist aastat veel ja taas läheb valimistralliks.

60 lõi ette, mis tunne on? Näib, et lased ringi nagu orav rattas, justkui oleksid veel 36. Kaua veel? Kas kuskilt ei valuta?

Igalt poolt valutab. See on juba ju see iga... Kui kuskilt ei valutaks, siis tuleks murelikult ringi vaadata, ega sa paradiisis või põrgus juba ei ole ja kaas kinni pole pandud. Loomulikult tulevad selles eas juba igasugused vaevad kallale. Põlved valutavad. Külje sees on mingi pakitsus. Hirmujudin tuleb peale, issand mis see veel on!

Tööd jagub riigikogus, bändimehena ja filmitegijana, aga raha ikka ei jagu, sest Eesti filmide rahastamine on nagu ta on. Kehv. Tööd tuleb teha ilmselt surmani, aga võti seisneb selles, et millegagi ei tohi liialdada. Aga paha on see, et ma suitsetan ja viskiklubi liige olen ka juba aastast 1997. Viskit armastan ma väga.

Mis sinu elu kõige suurem saavutus on olnud?

Ah, mis, pooled asjad on nagunii tegemata. Paljud toredad kohad ja rahvad on jäänud nägemata. Mingit suurt highlight'i polegi mul olnud.

Kas kuulus on tore olla?

Kasulik kindlasti. Ega ma pole poliitikasse ju ise väga trüginud, aga kuna olen kuulus bändimees, siis olen siia tänu sellele ka sattunud.

Mille üle sa uhke oled?

Pooled asjad oma elus teeksin teisiti. Nii palju lollusi on tehtud. Neid rumalusi on niiiii palju olnud, et kui hakkaksin neid siin üles loetlema, siis me seda intervjuud täna siin ei lõpetakski. Kahju mõelda, et palju asju olen oma elu jooksul lihtsalt maha maganud. Aga eks ma olen paljude asjade eest ka tänulik. Eks on olnud nii edasiminekuid, kui ka tagasilööke.

Loll poliitiku jutt!

On tõesti, ennast ajab ka naerma.

Kui sul oleks võimalik kutsuda ükskõik kes oma 60. juubelile, siis kes see võiks olla?

Taevaisa.

Kas sa surma kardad?

Oleneb kellena sa uuesti sünnid, kärbse või koerana. Õnneks me seda ei tea ja polegi vaja teada. Kõrgemalt poolt on ka niiviisi sätitud, et mitte keegi ei saa seda teada, mis peale surma toimub. Ja see on väga õige. See võiks meid muidu muuta ingliteks või elajateks ja see oleks meie hukatus. Inimene ei tohi seda teada saada. Aga võin öelda, et ma ei karda surma.

"Hommikusöök staariga" - Hardi Volmer; Anu Saagim (Jörgen Norkroos)

Ja lõpetuseks, kas suur sünnipäevapidu ka tuleb?

Õigel päeval. 8. novermbril suurt pidu ei peetudki. Korkisime kalli kaasa Kerstiga lahti veinipudeli, sest hilisõhtul ootas mind ees veel töö montaažis. Nimelt on mul tulekul imearnmas road movie Eesti esimesest filmimehest Johannes Pääsukesest. Sama hooga filmime ka treilerit Olavi Ruitlase žedöövrile "Vee peal", millele loodame investorid leida.