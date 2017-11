Vello Vaher rääkis ERRi saatele „Prillitoos“ sellest, kuidas ta 13-aastaselt oma painduvuse avastas ning kuidas tema viieliikmeline pere niivõrd sportlik on. Kõige selle eest valiti Vaher saate poolt aasta isaks.

Vaheri sõnul on neid peetud Itaalia perekonnaks oma ebatüüpiluse tõttu. Pereisa kinnitas, et iga laps on iseloomult erinev, aga sellegipoolest on olemas ühised pidepunktid.

„Minu jaoks on lapsed niivõrd tähtsad, kokkuvõttes ongi aga minu arvates kõige tähtsam perekond, kuhu juurde tulevad hobi, töö ja puhkus,“ ütles Vaheri.