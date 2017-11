Prokuratuur tunnustas oma 99. aastapäeval parimaid prokuröre, töötajaid ja koostööpartnereid. Aasta prokuröriks nimetati riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus.

Riigi peaprokurör Lavly Perling selgitas, et Steven-Hristo Evestus on juhtinud ja kohtusse saatnud mitmeid väga mahukaid ja Eestis õiguskorra jaoks olulise tähendusega kriminaalmenetlusi.

„Evestuse panus korruptsioonivastases võitluses on olnud märkimisväärne. Ta on viimastel aastatel saatnud kohtusse mitmeid olulisi korruptsioonikuritegusid ning lisaks oma enda menetluses olevatele kriminaalasjadele juhtinud mitmeid korruptsiooniteemalisi töögruppe ja ümarlaudu ning koordineerinud üle-eestilisi kriminaalmenetlusi. Tema enda kriminaalasjadest on olulisimateks süüdistuse esitamine elamislubade taotlemisega seotud kuritegelikule ühendusele, altkäemaksu võtnud tehnoülevaatajatele, maanteeameti sõidukite registreerimisega seotud ametnikele ning Tallinna linnavalituse juhtidele,“ ütles Perling.