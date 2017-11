Raamatu „Reketiga tüdruk. Kaia Kanepi teekond Ameerika mägedel“ kirjastanud Valdo Randpere, kes on olnud aastaid Kaia Kanepi mänedžer, kirjutab EPLis, et Kanepi tahtis raamatut aasta tagasi, kui ta arvas, et tema tennisekarjäär on läbi.

„Üks vigastus järgnes teisele, motivatsioon polnud enam see ja siis tekkiski tunne, et peaks midagi muud tegema,“ kirjutab Randepe, kes peab raamatut üheks paremaks, mida ta elus kunagi on lugenud. „Raamatus on tohutult valu ja kirge, aga ka sellist ehedust, mida ei saa teeselda. Lapse käega kirjutatud päevik – mis oleks veel siiram ja ausam?“

Ei ole saladus, et hetkel läheb Kaia Kanepil sportlasena hästi. Randpere usub, et praegusel heal vormil on oma roll ka värskel raamatul.