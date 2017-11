Politseinikud otsivad eile hilisõhtust 9-aastast Enrikut, kes lahkus oma Mustamäel Vilde teel asuvast kodust.

Praeguseks on teada, et poiss käis eile ennelõunal lähisugulase juures ning ta jõudis koju pärast kella 12 ning lahkus sealt enne kella 14. Politseinikud tegid kindlaks, et Erik ei ole lähedaste ega sõprade juures ning telefoni positsioneeringu abil teda leida pole õnnestunud.

Kõhna kehaehitusega Erik on 150 cm pikk. Tal olid jalad helesinised teksad, mustad jalatsid ning seljas tumedam halli värvi jope, mille parema tasku juures rippus helkur. Tal oli peas must müts, mille laubal oli valge kiri.

Palume kõigil, kes märkavad kirjeldusele ja fotodele vastavat poissi, anda sellest teada hädaabinumbril 112.