Tartu halduskohus arutab uuel nädalal Apotheka kaubamärki kasutava Terve Pere Apteek OÜ kaebust, kus on vaidlustatud ravimiameti ettekirjutus, millega Luunja ja Kavastu haruapteegis keelatakse proviisoril ja farmatseudil inimesi nõustada videosilla abil ehk nn kaugapteekri lahendus.

Nimelt sulges ravimiamet videosilla nõustamise keelu tõttu Terve Pere Apteegi Kavastu ja Luunja apteegi. Ravimiamet soovib, et proviisor või farmatseut oleks apteegis alati kohal, ning ettekirjutuse täitmata jätmise korral lubab amet määrata tuhandete eurode suuruse sunniraha. Terve Pere Apteegi esindaja Ants Nõmper selgitas, et kaugapteekri lahendus on tavapärane apteegiteenuse osutamine, kus proviisor või farmatseut nõustab klienti videosilla vahendusel, ning apteegis kohapeal teeb proviisori või farmatseudi täieliku kontrolli all abistavad toimingud selleks erikoolituse saanud klienditeenindaja. Terava tööjõupuuduse pärast pole Luunjal ja Kavastul võimalik apteekides proviisori või farmatseudi kohalolekut tagada. Kaugapteekri lahenduse eesmärk on parandada maal ravimite kättesaadavust ja tagada seejuures klientidele ka proviisori ja farmatseudi vahetu nõustamine videosilla abil ning ravimite kohene ja kiire kättesaamine.