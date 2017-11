Bravuuritar Anu Saagim paljastas, kes teda üllatas positiivselt saates "Tähtede hõbelusikas."

Saagimi sõnul oli Joosep Järvesaar tagasihoidlik, madalam kui muru ning ütles, et on kaks päeva kokakoolis käinud. "Tema hea omadus oli see, et tema tõesti kuulas, oli vait ja tegi ära," kommenteeris Saagim TV3 "Seitsmestele".

Teiselt poolt üllatas Saagimit Ott Kiivikas, kellest Saagim eeldas, et teeb kokanduses kõigile silmad ette. "Nii see kahjuks ei olnud," sõnas Saagim.