Poliitik Jaak Madison võttis sõna Viljandi seksuaalmõrva juhtumi kohta. "Praegune juhtum tõestab taas, et ehk oleks mõistlik vaadata teisele poole suurt lompi, kus 31 osariigis on maksimaalne karistusmäär surmanuhtlus. Loomulikult on üheks ühiskonna alustalaks meil humaansus ja inimelude väärtustamine. Kuid mõrvari, kes saab eluaegse vanglakaristuse, elu ei ole mingilgi moel väärtuslikum ohvrist, kelle eluküünal on kustutatud," kirjutas riigikogu liige Jaak Madison (EKRE) Facebooki lehel.

"Täna algas Viljandi kohtumajas protsess, kus kohtu all on 10. juunil ühe 17 aastase neiu vägistanud ja mõrvanud isik. Sellest on täna üpris palju ka meedias juttu olnud. Samas isik on juba 2,5 aastat kinni istunud vägistamise eest, mille ta pani toime 16 aastaselt. Kolm aastat tagasi anti hinnang, et suure tõenäosusega paneb sama isik viie aasta jooksul toime uue kuriteo. Seda ta ka tegi ja selle tulemusel on üks süütu inimene tapetud. Üks perekond on ilma oma tütrest. Üks noor elu on jäänud elamata. Mõrva süüdistusega on maksimaalne karistusmäär 20 aastat vangistust või eluaegne. Siit aga tekib mul nüüd küsimus: mis õigusega peab ühiskond ülal pidama isikut, kes saab eluaegse vangistuse? Mis õigusega peame me kollektiivselt aastakümneid ühe retsidivisti ja mõrvari sooja kambri ja toidu eest tasuma?

