„Natuke aega veel elab mu hääl su teleka sees loodetavasti,” naerab Andres Roosileht, NUKU teatri näitleja, kes on peale lugenud tohutu hulga telesarju. Seega on ta alati inimeste kodudes hääle kujul kohal. Vähemalt neis, kus teleseepe vaadatakse. „Ausalt öeldes ootan juba üle kümne aasta, millal ometi pannakse teleseepidele subtiitrid alla! Palju mõnusam on ju vaadata subtiitritega kui pealeloetud asju. Kuigi ma saan aru, et pealelugemisel on oma funktsioon: tädidel on väga mõnus kodus süüa teha ja triikida ning samal ajal telekast seepi kuulata.”

Andres, hüüdnimega Roos, tunnistab, et tegelikult on teleseepidele peale lugeda vägagi mõnus. Vastasel juhul poleks ta selles ametis tänini tegev. „Kui ma 1998. aastal alustasin sarjade pealelugemist, ei julgenud ma seda üldse teha,” tunnistab ta. „Esimese lugemise sokutasin kursusevend Taavi Teplenkovile, sest arvasin, et see on väga raske ja keeruline töö. Tegelikult alguses lugesimegi neid hispaaniakeelseid seepe vaheldumisi, aga Taavi kukkus ära.”

Andres, kelle sõnul on säärast tööd teha tore, muigab, et eks teleseepe ole igasuguseid: „On toredamaid seepe, on vähem toredaid. Kõik neavad maa põhja Türgi telesarju, aga tegelikult on näitlejate töö neis mitmel puhul täitsa nauditav. Ja miks mitte seda vaadata? Neid on väga mõnus peale lugeda.”