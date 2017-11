Prantsusmaa edelaosas Toulouse'i lähedal sõitis auto inimestele otsa.

Praeguseks on teatatud vähemalt kolmest vigastatust, kes on raskes seisundis, vahendasid BBC ja The Independent.

Vigastatutest kaks on pärit Hiinast. Vigastatute vanus on 22-23 eluaastat.