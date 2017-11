Osa teadlasi kinnitab, et sügavkülmutatud köögiviljad võivad olla toitainerikkamad kui avariiulis seisvad.

Mitmed rohelistes salatiköögiviljades sisalduvad vitamiinid, iseäranis C- ja B-vitamiin, on veeslahustuvad ning võivad salati pesemisel ja hakkimisel ning pikal külmkapis seismisel väheneda, kinnitas ka North Carolina ülikooli toitumisteadlane Mary Ann Lila New York Timesile.

Ühes uurimuses leiti, et pakitud spinatis on kaheksapäevase külmkapis oleku järel ligi poole vähem B-vitamiinide hulka kuuluvat folaati kui varem, kuid teise uurimuse põhjal säilib näiteks lehtsalati folaadisisaldus pikemalgi seismisel kenasti. Enamik toitaineid, sealhulgas rasvlahustuvad vitamiinid A, E ja K ning sellised mineraalid nagu raud ja kaltsium, ei lähe pesemisel ja säilitamisel kaotsi.

Mis puutub C-vitamiini, siis kaotab spinat seda võrreldes teiste roheliste köögiviljadega rohkem. Beebispinatil läks kolmepäevase külmikus seismise järel kaotsi 25–45%, täiemõõdulisel spinatil aga umbes 80% C-vitamiini. Võrdluseks: allikkressi C-vitamiini sisaldus langes kümne päevaga külmikus 60%-lei, kuid rukola kaotas sama vitamiini minimaalselt. Edinburghi ülikooli teadlane Stephen C. Fry kinnitab, et C-vitamiini hulga vähenemise pärast ei pruugi siiski muretseda, sest suurem osa inimesi saab seda toidust enam kui küll. California toitumisspetsialist Christine Bruhn ütleb, et puu- ja köögivilja tasub igal juhul süüa. „Spinatis on ka palju A-vitamiini, kiudaineid ja veidi rauda.“

Lehtköögivili tuleks võimalikult kiiresti ära süüa, toonitab dr Lila.