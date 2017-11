Joodik läheb poodi ja näeb: riiulil on midagi ilusat, õhulist ja isuäratavat. Küsib müüjalt:

"Mis see seal riiulil on, ilus, õhuline ja isuäratav?"

"See on jogurt," vastab müüja.

"Aa, jogurt!" ümiseb mees unelevalt. "Palun kaks pudelit portveini!"