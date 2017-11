Duterte avaldas, et pussitas inimest välimuse järgi. Filipiinide president on varem tunnistanud, et on tapnud kriminaalseid isikuid ajal, mil ta oli Davao linnapea, kirjutas BBC.

Rodrigo Duterte on mees, kes juhtis laialdaste meetmete kasutuselevõtmist kuritegevuse ohjeldamisel Filipiinidel. Samas on kriitikud süüdistanud Duertet põhiliste inimõiguste õõnestamises. Duterte on julgustanud toime panema erakorralisi tapmisi. Ta on öelnud, et oleks õnnelik, kui saaks teise ilma saata riigi kolm miljonit narkomaani.