Kolmapäevane juhtum ei ole esmakordne, kui Subway töötajad peavad kutsuma turvafirma või politsei. Subway Eesti arendusjuhi Ats Raigla sõnul on probleem lärmavate noortekampade osas teravnenud kahe viimase aasta jooksul. Tema sõnul otsivad sellised noored n-ö sooja kohta, kus telefoni laadida ja aega tuulde lasta. “Tekib küsimus, miks lapsevanemad ei kontrolli, millega nende lapsed tegelevad ning kuidas on võimalik, et järjepidevalt saab koolitundide ajal tundide kaupa linnas ringi jõlkuda,” sõnas Raigla. Kuigi turvafirma viib korrarikkujad minema, tulevad nad peagi tagasi.

Et noortekambad kogunevad ja lärmavad, on Raigla sõnul üleüldine probleem. „Loodan, et me hetkel veel sealmaal ei ole , et kõik poed kesklinnas peaksid endale alalise turvamehe palkama. Kui selleks on vajadus, oleme seda valmis tegema,“ sõnas Raigla.

Subway läheduses asuv Dodo Pizza on samuti hädas lärmavate noorukitega. Sealne mänedžer tunnistas, et kambad kogunevad just õhtuti, lärmavad, kraabivad laudu, panevad nätse laudade alla, käivad jalgupidi istmetel ning viskavad igale poole prügi. „Just see viimane kuu on kõige hullem olnud. Peaagu igal õhtul kutsume turvafirma välja, kes noored minema toimetavad. Samal päeval kamp tagasi ei tule, aga järgmisel päeval on uuesti kohal.“

Raja kinnitusel on Subway’s korda rikkunud noored turvafirma patrullidele varasemast ajast tuttavad. „Oleme neid varemgi palunud toitlustusasutustest lahkuda ja isegi politseile üle andnud.“

Juhtivuurija Randla sõnul selgitab politsei välja Subways korda rikkunud noored. Kiirsöögikoht annab politseile turvakaameravideo. „Kontrollime ka linnakaamerate salvestisi, et näha, mis täpsemalt aset leidis. Kui väärteomenetluse käigus tekib vajadus inimesi tuvastada, siis me seda ka teeme,“ selgitas Randla. Kuna selles toidukohas on ka varem korrarikkumisi olnud, andis politsei info probleemsest seltskonnast edasi ka patrullidele ja noorsoopolitseinikele.

Noorukid teevad lollusi igavusest