Kui räppar Metsakutsu, kodanikunimega Rainer Olbri, on varem „Eesti laulu” peale kulmu kortsutanud, siis seekord on ta otsustanud sellest ka ise osa võtta. „See hiilis kuidagi ise mu juurde,” selgitab ta. „Paar nädalat enne tähtaega tuli see ühes vestluses jutuks ja kuna üsnagi patriootlik lugu oli valmis, mõtlesin miks seda võimalust maha visata!”

Metsakutsu sõnul vaatavad räpparid „Eesti laulule” viltu ning tunnistab, et on seda isegi teinud. „Mõtlesin ka seekord, kas oma lugu sinna saata oleks cheesy või mitte,” sõnab ta. „Kuna aga lugu on ehk isegi liiga „Eesti Laululik” - selline patriootlik ja Eesti teemaline, siis otsustasin saata,” põhjendab ta. Konkurssil osalev lugu „Koplifornia” julgustab artisti sõnul eestlasi oma andega piiri taha minema. „Koplist Kaliforniasse on vaid üks samm,” näitlikustab ta. „Seal on palju kodumaiseid tegijaid, kes on maailmas suuri saavutis näidanud. Lugu peaks julgustama teisigi sama tegema,” kirjeldab ta.

Rainer tõdeb, et räpparina lava ära täita võib olla keeruline väljakutse. „Mingisugust allahindlust ei ole aga mõtet teha. Mingit tilulilu ma sinna tegema ei lähe,” kinnitab ta. „Eks see oleneb enda loovusest, mis kokkuvõttes välja tuleb!”

Metsakutsu pole tänavu ainuke poolfinaali pääsenud räppar. Võistlustules on ka naisräppar Tiiu koos Okym’i ja Semy’ga, kes esitavad lugu „Näita oma energiat”.