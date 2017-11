„Rõõm valituks saada võttis esijalgu lausa tummaks, sest mina ei ole varem Eesti Laulul osalenud!“ rõõmustab lauluga „Täna otsuseid ei tee“ poolfinaali pääsenud Marju Länik. „See oli väga suur üllatus. Oleme harjunud, et „Eesti laulul“ astuvad reeglina üles noored artistid, aga muidugi on aastast aastasse olnud ka neid osalejaid, kelle koha enam nii öelda ei saa. Võtame näiteks Ivo Linna, Kõrsikud või Mait Maltise,“ toob ta näiteks.

Marju leiab, et tegemist on värske ja teistmoodi lauluga millega on ta igal juhul valmis võidu puhul ka Eurovisionil osalema. „Kõige pealt peab muidugi hästi minema poolfinaalis ja finaalis,“ ei torma ta sündmustest ette. Kui „Eesti laulu“ võistlustules on Marju esimest korda, siis varasemast on tal kogemus konkurssi žüriis olemisest. „Olen kaks korda ka Eurovisioni lauluvõistluse Eesti žüriis olnud,“ lisab ta. Nüüd astub ta esinejana žürii ette, mille seas on ise varem teisi hinnanud. „See on täiesti teistsugune kogemus!“ leiab laulja.

„See on põnev tee, mis ees seisab, mida läbitehes saan kindlasti sellised kogemused oma lauljapagasisse, mida mul veel ei ole, sest „Eesti laulul“ pole ma ju varem võistelnud!“ näeb laulja võimalust väga positiivses valguses. „Kui oled laulja, siis tuleb huvitavad väljakutsed vastu võtta!“ Laulu pealkiri „Täna otsuseid ei tee“ tähendab ülekantud tähenduses Marju jaoks seda, et laulu edu osas ise otsuseid võtta ei saa – seda otsustab žürii ja publik. „Mina lähen sellele teekonnale ja eks ma näen kuhu see mind viib! Loodan, et see on tore, huvitav ja õnnelik.“