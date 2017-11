Peaminister Jüri Ratas ütles pärast Patarei merekindlusega tutvumust, et ta soovib igal juhul Patarei kompleksi säilimist ja rahvale avamist. Otsustada tuleb, kas seda teeb riik, erakapital või merekindlus konserveeritakse.

Jüri Ratas rääkis ERR-ile, et tema nägemuses võiks merekindlus säilida, saaks korda ja muutuks võimalikult suures osas avalikuks.

"Arvestades seda unikaalset ansamblite kogumit, mis on seotud lennusadama, merekindluse, kultuurikatla ja linnahalliga, siis siin on õige üheksa korda mõõta ja üks kord lõigata. Igal juhul ka see unikaalne geograafiline olukord selle mereäärse piirkonna mõttes tuleb ära kasutada," ütles Ratas.

