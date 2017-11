Teemasse paremaks sisseelamiseks hakkas Matsin kurgi kollektsioneerima. Tema kollektsiooni kuulub postkaarte, marke ja raamatuid, milles kandev osa on kurgedel. „Kured on raamatus väga olulisel kohal. Võib-olla kõige huvitavam osa raamatust on see, et üritasin mõelda nagu kurg. Eriti naljakas oli seda kirjutada Gotlandil Visbys, kus ma sõin raha kokkuhoiu mõttes odavat grillkana. Ühel hetkel sain aru, et kirjutan lindudest ja söön samal ajal linnuliha. Päris naljakas äratundmishetk oli,“ ütles Matsin.

Maailma tumedamat poolust esindab romaanis aga must toonekurg Abram Hannibal, Puškini esiisa. Kuna kured on romaanis tähtsal kohal, siis tutvustatakse esitlus-show käigus ka Eesti kõige rikkalikumat toonekurgi käsitlevat erakollektsiooni ning saab kuulata ka kurgedega seotud vokaalseid improvisatsioone ühe mängur-subreti esituses.

„Raamat tuli trükikojast, säragu Must päike! Kõik on esitluseks valmis! Nii nagu Gogoli disko puhul, saab nüüdki Tallinna esitlusel teha endast pilti spetsiaalse Musta päikese roll-upi abil: pane aga pea sisse ja plõksuta!“ muigab kirjanik.

Nagu lubatud oli Matsini sõu märksõna kurg. Autor ütles alustuseks, et ei taha igavat üritust, kus inimesed ootavad tülpinult raamatuesitluse lõppu ja antavat klaasikest. "Mina pakun kohe alguses!" ning viitas kuulsa kurebrändiga kaetud laua suunas. Lisades, et juba on tehtud ettepanek teiseks trükiks neoonvärvides ja pehmete kaantega.

Ürituse juhatas sisse ansambel Kurelinnukesed oma tiivuliste teemalise performance'iga. Üks dueti liikmeid oli särav Laura Põldvere.

Sellele järgnes hariv (lühi)loeng, kus Matsin jutustas raamatu sündimisest. Nimelt kirjanike liidu stipendium lähetuseks Ojamaa pealinna Visbysse raamatut kirjutama. Kreutzwaldi pildi ees sai enamasti kirjutatud Võrust. "See on kontrastide linn, aga mitte New York. Sakala ajakirjanikud panid selle häbiväärsel kombel oma lehe päisesse," märkis Matsin. "Kreutzwald on vundament, ilma milleta ei oleks Tammsaaret,"rõhutab ta. "Võrus asuva Kreutzwaldi muuseumi töötajad palusid peale seda kui ma sinna kolmandat korda ilmusin, et ma ei kasutaks seda infot kurjasti," muigab autor. Loengu käigus sai põhjaliku ülevaate kureteemaline kollektsioon markidest, raamatutest ja muudest artefaktidest. Sekka oli eksinud ka komadega seotud asju ja Aasiast pärit kurepadi.