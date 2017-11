Suvel mürgistuse tõttu miljonitest mesilindudest ilma jäänud staažikas mesinik Maire Valtin üritab probleemi tekitanud põllumehega kohtuvälisele kokkuleppele jõuda, et viimane oma süüd tunnistaks ning talle ka tekitatud kahju hüvitaks.

Rapsile pritsitud keelatud taimekaitsevahend tappis juulis Rakvere külje all väikeses Inju külas Kuuse talu staažika mesiniku Maire Valtini mesilinnud mõne tunniga. Põllumajandusameti kommunikatsiooni peaspetsialisti Annika Kubja sõnul leiti hukkunud mesilastest võetud proovist keelatud taimekaitsevahendi dunetiaadi toimeaine jääke. Seda leiti ka lähedaselt rapsipõllult, kinnitab amet.

Kuigi putukate huku põhjustas taimekaitsevahendi kasutusnõuete rikkumine, ei leia rapsipõllu peremees, et ta oleks midagi valesti teinud.

„Plaanisime alustada kohtuteed, aga kohtu esimene küsimus oli: kas olete püüdnud kohtuvälist kokkulepet saavutada?“ selgitab miljonitest mesilastest ilma jäänud Valtin, kes ühes advokaadiga püüab mürgituse põhjustanud põllumehega kokkuleppele jõuda. „Aga põllumehe vastus võib venida kuni 21 päevale. Siis alles selgub, kas peame jätkama kohtuga. See on siis esimene ametlik käik ja väga tahaks loota, et ka viimane. Me pole põllumeeste vastased ja teame, et see töö on samuti väga raske. Aga niisugune apsakas, kus on taimedest ja mesilastest leitud keelatud taimekaitsevahend ja sellises üledoseeringus, see on surmav kõikidele tolmeldajatele.“

Taimekaitsevahendit väärkasutanud põllumehele tegi põllumajandusamet ettekirjutuse, mis on ka jõustunud. Selle järgi peab põllumees oma põlluraamatus kajastama tuvastatud taimekaitsevahendite tegeliku kasutamise.