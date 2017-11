„Minu jaoks on see kümne aasta jooksul esimene kord „Eesti laulul“ osaleda, saangi juubeliaastal esmakordselt osa võtta,“ õhkab lauljatar Gerli Padar, kes on pääsenud „Eesti laulu“ poolfinaali koos staarisaatest tuule tiibadesse saanud Eliis Pärnaga.

Gerli Padar ja Eliis Pärna lähevad võistlustulle looga „Sky“, mille autoriks on Imre Sooäär. „Oleme Imrega juba aastaid tuttavad ja ta on mulle ka varasemalt palju ilusaid laule kirjutanud. Tal on praegu Eliisiga väga tihe koostöö ja nad pakkusid, kas ma oleksin nõus,“ räägib hetkel Varssavis võistlustantsu Euroopa meistrivõistlustel laulmisega ametis olev Gerli. „Ma ütlesin, et kuulan loo ära. See meeldis mulle väga ja puudutas mind, seega olen ma väga elevil.“ Gerli ütleb, et ta ei ole elus väga palju duette laulnud ja tegelikult pole nad Eliisiga veel päriselus kohtunudki! „Ka stuudios mitte. Saab olema kindlasti väga huvitav aeg,“ naerab ta.

Internetiajastul ei ole mitme erinevas kohas oleva lauljaga loo tegemine just eriti keeruline. „Kuna ma elan Tartus, polnud stuudioaegade ja graafikute klapitamine just lihtne.“ Nii laulabki üks oma partii ära ühes Eesti otsas ja teine teises. „See on küll väga tore uudis, usun, et Eliis on ka väga elevil ja rõõmus.“

Gerli ütleb, et ta on ka vahepeal „Eesti laulust“ osa võtnud, kuid pole edasi pääsenud ja tegelikult ei ole see tema jaoks ka elu küsimus olnud. „Nüüd saangi juubeliaastal esimest korda osaleda,“ on ta rõõmus.

Loo autor Imre Sooäär paljastab Õhtulehele ka loo „Sky“ tagamaid. „Laul on iseenese leidmisest ja inimestest, kes on meile elus olulised olnud, aga keda täna enam meie elus mingil põhjusel pole,“ ütleb ta ja lisab, et lugu pärineb tegelikult ühest muusikalist, mida ta praegu kirjutab. „Loo nimi on „Sky“ ehk eesti keeles „Taevas“ ja me pole veel otsustanud, kas laulame seda „Eesti laulul“ eesti või inglise keeles,“ ütleb Sooäär ja lisab, et olemas on mõlemad variandid. „Muusikal tuleb loomulikult eesti keeles. Minu nägemuses on Eliis ja Gerli selle muusikali kaks peaosalist, kuid läheb aega, kuni muusikal valmis saab. Tore, et saame seda „Eesti laulul“ tutvustada.“