Katkestatud suguühe? Näib odav ja mugav viis, kuid kas see on ikka riski väärt?! Esimene ja oluline asi teadmiseks on see, et see pole kunagi kindel viis, kuidas soovimatust rasedusest ja ka haigustest hoiduda.

Uuringute järgi kasutab katkestatud suguühet 41 protsenti naistest, kes on vanuses 18-24, kirjutab portaal Womens Health. Uurijad usuvad, et selle meetodi kasutajate protsent võib tegelikult olla palju suurem.

Mida peaks teadma, kui nõustud vahekorraga, kus ainsaks kaitsevahendiks on võimalikult õigel hetkel suguühte katkestamine...